Marvel: Ant-Man 3 podría introducir a los Young Avengers

Cambio de planes. Si bien se sabía que era un hecho la realización de la tercera entrega de Ant-Man, aún no era nada claro el panorama respecto a su argumento. Dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd, la nueva cinta del vengador más pequeño de Marvel marcaría un antes y un después en la historia del MCU.

Debido a los comentarios de Evangeline Lilly, actriz que interpreta a Wasp en la saga del ‘hombre hormiga’, respecto a las medidas de prevención contra el coronavirus, los fanáticos de la compañía esperaban que sea separada de su papel. Sin embargo, Marvel decidió reducir el protagonismo de su personaje, sugiriendo así una nueva dirección para la trama de Ant-Man 3.

En un principio, se esperaba que Lilly vuelva a compartir el rol estelar con Rudd, tal como sucedió en Ant-Man and The Wasp. Sin embargo, la mala publicidad ocasionada debido a la conducta de la actriz haría que el nuevo argumento gire en torno a la hija de Scott Lang, y su camino a convertirse en una nueva Avenger.

Según información del medio especializado We Got This Covered, la cinta se centraría en Cassie Lang, hija de Paul Rudd en la ficción. Ella sería la llamada a convertirse en Stature, nueva heroína del MCU, por lo que no se descarta que su ingreso siente las bases para la formación de los Young Avengers.

Mira aquí el tráiler de Ant-Man and The Wasp:

Marvel ya habría iniciado la configuración de sus próximas producciones para el desarrollo de los Jóvenes Vengadores: Speed y Wiccan serán parte de la serie WandaVision, y lo mismo sucede con Kate Bishop en Hawkeye.

La introducción de los Young Avengers en Ant-Man 3 formaría parte de la Fase 5 del UCM. La compañía no ha anunciado aún la fecha de lanzamiento de la cinta, por lo que se espera que el rodaje inicie el próximo año.