Marvel: Mighty Thor sorprendería formando relación con otro Avenger

Tras un tiempo de ausencia, la noticia del retorno de Natalie Portman al UCM en la piel de Jane Foster sorprendió a más de uno. El director Taika Waititi habría convencido a la galardonada actriz ofreciéndole una inmejorable oportunidad: su conversión en la sucesora de Thor.

En los cómics, el nombre real de esta superheroína es Mighty Thor. Portman regresará a Marvel para tomar la posta del dios asgardiano en Thor: love and thunder, película que podría marcar el final de la participación de Chris Hemsworth en el UCM.

Sin embargo, hay otro detalle de las historietas originales que el personaje de la ganadora del Oscar a ‘Mejor Actriz’ seguirá en la cinta. Según información del medio especializado We Got This Covered, Mighty Thor tendría una nueva relación con un avenger.

Según la fuente de WGTC, el contrato de Natalie Portman con Marvel por al menos más de una producción permitirá la formación a futuro de una nueva pareja de superhéroes: Mighty Thor y quien en el pasado fuera Falcon.

Mighty Thor y Falcon en los cómics.

Interpretado por Anthony Mackie, el nuevo Capitán América —tras la partida de Steve Rogers— es el llamado a entablar una relación con la sucesora de Thor, tal como sucede en los cómics.

Acabada la fase 3 del UCM y a punto de empezar la siguiente, precisamente son los personajes de Portman y Mackie los llamados a ser miembros clave de los Avengers. De acuerdo al medio, las próximas películas de Marvel darán más indicios de cómo se desarrollará esta relación.