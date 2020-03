Black Widow: revelan cameo de Hawkeye en la película [VIDEO]

Avengers: endgame cambió el universo cinematográfico de Marvel para siempre, luego que Black Widow y Iron man perdieron la vida a fin de detener al villano Thanos. Sin embargo, la espía volverá una vez más a la pantalla grande para sorprender a sus seguidores con un capítulo inédito.

Así, miles de fans están contando los días para despedir al personaje de Scarlett Johansson de la franquicia. Si bien es conocido que se trata de una precuela y el final de la protagonista no es una posibilidad, la cinta tiene planeado sorprender con secretos y apariciones especiales.

De acuerdo al portal especializado We got this covered, Clint Barton, conocido como Hawkeye, tendría un emotivo cameo en una de las dos escenas post-créditos del filme. En la secuencia se mostraría al héroe junto a toda su familia visitando la tumba de Natasha Romanoff tras los sucesos de Endgame.

Además de Barton, se rumorea que también podrían aparecer Nick Fury, Sonny Burch y Tony Stark, aunque la aparición del último no fue confirmada o desmentida por Robert Downey Jr.

Black Widow no retrasará su estreno por coronavirus

Cabe precisar que, a diferencia de Iron man, Black Widow no contó con una escena en Avengers: endgame para rendirle tributo porque aún no era tiempo para darle el último adiós.

“Si alguien más tiene una película en puerta, siempre existe la oportunidad de darle un buen cierre en otra cinta”, explicó el director de la cuarta entrega de Los vengadores, Joe Russo.

¿De qué trata Black Widow?

Tras los sucesos de Civil war, Natasha Romanoff, alias la Viuda Negra, se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado.

Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.