DC: Henry Cavill no regresaría como Superman en Black Adam [VIDEO]

Contar con Dwayne Johnson en el elenco de una película es asegurar una taquilla exitosa. A esto apuntaron Warner Bros. y DC al elegirlo como el supervillano Black Adam, protagonista de la siguiente cinta del DCEU.

Desde su incorporación al proyecto, ‘la Roca’ siempre mostró su interés por que el actor Henry Cavill vuelva a interpretar a Superman en el filme. Sin embargo, esta posibilidad se alejaría cada vez más.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Johnson desea que Cavill tenga una participación como ‘el hombre de acero’ en la escena poscréditos de Black Adam con el fin de establecer la posibilidad de un enfrentamiento futuro en una próxima cinta.

Tal plan no es del agrado de Warner Bros., de acuerdo con la fuente del medio. La compañía apunta a usar a un sustituto en la secuencia final a manera de silueta, algo similar a lo que sucedió en el cameo de Superman en Shazam!.

Mira aquí el cameo de Superman en Shazam!:

A pesar de que aún no hay nada confirmado de manera oficial, esto significaría otro bache en la carrera de Henry Cavill como el ‘último hijo de Krypton’. Tras pasar años alejado del papel, el actor incursionó en otras producciones como The Witcher, con un éxito relativo.

Sin embargo, anteriormente había declarado que su fracaso como Superman lo sumió en una profunda depresión. Black Adam podría haber sido la oportunidad que Cavill esperaba para demostrar su talento y volver a hacerse un lugar en el DCEU.