Las medidas restrictivas tomadas por diferentes gobiernos en el mundo para evitar la propagación del COVID-19 han afectado a la industria cinematográfica. Las salas de cine han tenido que cerrar y, en consecuencia, muchas películas que tenían programado su estreno en estas fechas han pospuesto su llegada.

Han sido varios los títulos que han retrasado su lanzamiento, entre estos podemos encontrar a No time to die, Mulan, Fast and Furious 9 y muchos más. Todos cambiaron sus fechas de lanzamiento debido a la actual situación que nos ha tocado vivir.

En ese sentido, y a manera de facilitar la tarea de búsqueda, hemos hecho una lista con todas las películas que han retrasado su fecha hasta nuevo aviso.

Un lugar en silencio II

Estaba previsto que se estrene el pasado 8 de marzo, pero esto fue suspendido y Paramount aún no ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento.

Spiral

Iba a estrenarse el 15 de mayo pero ha sido reprogramada. No se ha determinado una nueva fecha.

Woman in the window

Protagonizada por Amy Adams. Se programó originalmente para el 15 de mayo. Disney aún no ha determinado una nueva fecha de lanzamiento.

Mulán

Disney quiso que llegara a los cines el próximo 27 de marzo, pero será reprogramada para una nueva fecha que aún no se anuncia.

Los nuevos mutantes

Esta película que, ya venía retrasada, se hará esperar aún más, ya que sería estrenada a finales de este año.

Peter Rabbit 2: the runaway

Sony cambió la fecha de lanzamiento de 3 de abril al 7 de agosto en los EE. UU.

The lovebirds

La comedia protagonizada por Issa Rae y Kumail Nanjiani ya no se estrenará el próximo 3 de abril. Paramount aún no ha anunciado una nueva fecha.

Trolls 2: gira mundial

Universal anunció que estará disponible en la plataforma de video por streaming VOD el próximo 10 de abril.

Black Widow

Estaba programado que llegaría a los cines el próximo 1 de mayo, pero actualmente se desconoce cuándo se estrenará realmente.

No time to die

MGM pospuso el lanzamiento de la última película de James Bond en Estados Unidos, del 10 de abril al 25 de noviembre.

Antlers

El thriller producido por Guillermo Del Toro estaba previsto que se estrene el próximo 17 de abril. Disney aún no ha anunciado una nueva fecha.

Antebellum

Iba a estrenarse el próximo 24 de abril y, por el momento, Lionsgate no ha informado sobre una nueva fecha.

Fast and Furious 9

La novena película de Fast & Furious, la franquicia de Universal, ha sido postergada del 22 de mayo hasta el 2 de abril del 2021.

Minions

El ascenso de Gru. Esta película animada se fijó inicialmente para la apertura de 3 de julio, pero no estaría lista para esa fecha debido al coronavirus. No se ha establecido una nueva fecha.

Run

Lionsgate debe anunciar próximamente una nueva fecha, ya que se canceló su lanzamiento el próximo 8 de mayo.

La historia personal de David Copperfield

La película protagonizada por Dev Patel iba a salir a la luz el 8 de mayo. Disney aún no ha cambiado la fecha.