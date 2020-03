La nueva temporada de La casa de papel se estrenará en pocos días y hay muchas dudas pendientes que debe resolver. El próximo 3 de marzo, la serie estará disponible en Netflix y se espera que por el contexto actual, esta sea vista en tiempo récord.

Una de las respuestas más esperadas por los seguidores de la ficción española es qué sucederá con Tokio y Río en esta entrega. Recordemos que ella convence a sus compañeros de salvar a Río y, cuando lo consiguen, este le dice que no pueden seguir juntos.

En la escena, ellos se encuentran tomando un baño de tina cuando Río la sostiene por los hombros y le dice que deben separarse. Manifiesta que él ha cambiado, que ya no tiene miedo, que ya no desea ser su “Perrito faldero” y que ella merece algo mejor. Ante la situación, Tokio lo abraza y le pide que no la deje, que no pueden separarse porque no podría continuar sin él.

Pues bien, parece ser que después del atraco al Banco Central Español todo dará un giro inesperado en esta relación. Anoche, a pocas horas de revelar el nuevo tráiler de conteo regresivo de la serie, Úrsula Corberó publicó una fotos inéditas acompañada de Miguel Herrera.

En las instantáneas podemos ver a los actores en una escena romántica, lo que ha despertado las especulaciones de sus fans. Pero todo señala que es parte de la estrategia de marketing de la producción para ir enganchando a los espectadores.