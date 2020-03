Doctor Strange in the Multiverse of Madness es uno de los proyectos más siniestros y ambiciosos de la Fase 4 del UCM. Actualmente, la producción se encuentra en su etapa inicial, de manera que viene reclutando al elenco que iniciaría rodaje a mediados de año.

Según rumores de una fuente interna que recoge CosmicBook, Emma Watson estaría en conversaciones para unirse a la franquicia. El estudio habría ofrecido a la exintegrante de Harry Potter el papel de Clea, una poderosa hechicera que en los cómics ha sido el amor imposible de Stephen Strange.

Por obvias razones, un personaje que domine la magia sería más que perfecto para la actriz, por lo que se espera que las conversaciones lleguen a buen puerto. Otros actores como Cillian Murphy y Bruce Campbell también están siendo rumoreados para la esperada secuela.

¿Cuándo inicia la producción de Doctor Strange 2?

Cuando Marvel anunció su nueva lista de filmes, todavía se esperaba que Scott Derrickson regresara para dirigir la secuela. Sin embargo, todo cambió cuando se separaron por “diferencias creativas”.

Posteriormente, la marca anunció la contratación de Sam Raimi para hacerse cargo del proyecto. El estudio busca que Doctor Strange 2 sea ​​una mezcla entre una película de terror y de superhéroes, dos géneros en los que el cineasta tiene mucha experiencia. Este no solo ha dirigido la trilogía de Spiderman a principios de la década de 2000, sino que también fue el creador detrás de The evil dead: la serie.