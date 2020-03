Élite es la serie de Netflix que narra el día a día de un grupo de estudiantes en uno de los colegios más selectos de Madrid. Una historia llena de intriga, juegos de poder y pasiones desenfrenadas que se ha convertido en la más popular del momento.

Una de las características del show español es la desbordante intimidad que mantienen los personajes. Por este motivo, los mismos protagonistas explicaron cómo fue rodar dichas escenas. “teníamos que estar prácticamente desnudos en el set. Yo vestía ropa interior beige... pero los chicos tenían que usar un calcetín”, declaró Ester Expósito.

Por otro lado, Mina El Hammani menciona que su compañero la cuidaba mucho en el rodaje. “Antes de rodar esa secuencia, me hice mis paranoias mentales por qué no sabía cómo iba a estar con mi compañero. Cuesta quitarte el pudor de que el equipo te está observando. Pese a ello, fue muy ameno, muy fácil y tanto Miguel como yo estuvimos 100 % metidos en lo que necesitaban Nadia y Guzmán. Miguel me ha cuidado muchísimo. Todos nos hemos compenetrado, no hay nada que nos intimide de otro compañero”, afirmaba la intérprete de Nadia.

Finalmente, Omar Ayuso, quien en la ficción mantiene una relación gay siendo musulmán, comentó que nunca tuvo ningún inconveniente porque la producción cuidaba cada detalle. “Estuve un tiempo diciendo ‘que llega el día, que llega el día...’ y cuando llega, tampoco es para tanto. Cuando hay una secuencia de este tipo, todo el mundo está tenso desde el principio de la jornada: tiene que haber un equipo reducido”, relata el actor.

“Luego llegas ahí y es todo tan frío, que al final se pasa más rápido que en otras secuencias. Es más fácil porque es más mecánico: normalmente no hablas mucho, es más orgánico. Se cuidan todos los detalles para que sea lo más cómodo posible”, finaliza la estrella de Netflix.