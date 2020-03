Élite: Guzmán revela la singular reacción de su familia por su desnudo en la serie

Con solo 23 años, el actor Miguel Bernardeau, quien le da vida a Guzmán en Élite de Netflix, ha alcanzado la fama internacional rápidamente.

Gracias a su personaje, la trama y el destino que está tomando su papel en la ficción española, los fans de la franquicia han comenzado a seguir su carrera y sus planes a futuro. Siendo de una familia ligada al espectáculo, Bernardeau reveló qué sucedió cuando sus parientes vieron el desnudo que tuvo que hacer en la serie.

En conversación con el portal La voz de Galicia, Miguel Bernardeau comentó que a sus padres les costó ver Élite, mientras que su abuela tuvo que apagar la TV luego de ver su desnudo en pantalla.

"Mi abuela creo que me vio desnudo en el capítulo dos o tres y apagó la serie, fue muy divertido verla reaccionar así”, explicó.

Quien también reaccionó sobre su papel en Élite fue su abuelo, que con mucha sinceridad, le dijo a su nieto que el resto de actores lo estaban 'copiando’.

“Mi abuelo es un señor muy formal. Un día estábamos cenando en familia y me dijo: ‘Hijo, aunque no la he visto entera, me ha gustado la serie. Pero que sepas que me parece que todos los actores te están copiando’. Y yo: 'Abuelo, ¿pero cómo me van a estar copiando? Si son todos profesionales’. Y él: ‘Sí, ¡pero te copian!’”, finalizó.

Élite temporada 3 ya está disponible en Netflix.