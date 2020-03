Marvel es una de las marcas más conocidas a nivel mundial. Su universo cinematográfico ha encantado a toda una generación con su gran cantidad de superhéroes, todos diferentes y con una particularidad única. Sin embargo, solo uno rompió el molde con su irreverente personalidad.

Se trata de Deadpool, cuyas películas bajo el mando de FOX lograron un éxito de taquilla inesperado, convirtiéndolo al antihéroe en un referente de la cultura pop. Desde el estreno de la primera entrega, han pasado cuatro años pero sigue dando que hablar entre el fandom.

A través de las redes sociales, el actor Ryan Reynolds compartió una escena eliminada del filme, en la cual su personaje entona un tema de Kenny Rogers, famoso cantante estadounidense que falleció el pasado 20 de marzo por causas naturales.

“Durante la edición de Deadpool 1, intentamos con Deadpool cantar la canción de Rogers, The Gambler, mientras le poníamos el ritmo a Ajax. No fue suficiente, pero seguro que me hizo sonreír”, escribió el actor en la publicación.

¿De qué trata Deadpool?

La cinta narra el origen de un ex-operativo de la fuerzas especiales llamado Wade Wilson (Ryan Reynolds), reconvertido a mercenario. Tras ser sometido a un cruel experimento, adquiere poderes de curación rápida, adoptando el alter ego de Deadpool.

Armado con sus nuevas habilidades y un oscuro y retorcido sentido del humor, el antihéroe intentará dar caza al hombre que casi destruye su vida.