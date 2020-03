Gran conmoción causó en los fanáticos de Marvel la publicación compartida en las redes sociales por una de sus estrellas. Evangeline Lilly, actriz que interpreta a Wasp, difundió en su cuenta de Instagram unas imágenes tomadas en el exterior de su vivienda acompañadas de un mensaje donde indica que todo está "como siempre”.

La preocupante actitud de la estrella de cine respecto a las medidas de prevención dispuestas por autoridades locales para frenar el avance del coronavirus enfureció a los fanáticos de ‘la casa de las ideas’, quienes solicitaron que sea despedida de la compañía.

De acuerdo con información del medio especializado We Got This Covered, Marvel no puede expulsar del UCM a la actriz debido a temas contractuales, pero sí reducirá su papel en la siguiente película de la saga de Ant-Man.

Según fuentes de WGTC, el personaje de Lilly no será la coprotagonista de la nueva cinta de Paul Rudd, lo que obligará a la producción a ajustar el guion.

Si bien el plan inicial de Marvel para Ant-Man 3 era que los personajes de Lilly y Rudd emprendieran una “aventura trotamundos”, la trama se ha visto alterada por la reacción de los fanáticos contra la conducta de la actriz canadiense, asegura el medio.

Ahora, la producción de la película centraría el argumento en Cassie Lang (Emma Fuhrmann), hija del ‘hombre hormiga’, y su entrenamiento para convertirse en la superheroína Stature.

Si bien el personaje de Lilly no será eliminado por completo de Ant-Man 3, su papel regresaría a ser secundario, siendo menor incluso que sus participaciones que en la primera y la segunda entrega de la saga.