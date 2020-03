La décima temporada de The walking dead ha devuelto la gloria a la serie, luego de agregar más dosis de gore y terror a los últimos capítulos. En estos, muchos viejos personajes renovaron su papel en la historia post-apocalíptica mientras que otros se erigen como el futuro de la franquicia.

Sin embargo, otras personalidades como Michonne se despidieron de la ficción más exitosa de zombies. La querida sobreviviente y conocida aliada de Rick Grimes apareció por última vez en el episodio 15 de la última temporada.

Como se vio en What we become, Michonne fue en busca de Grimes, quien aún estaría con vida. En su caminata ve a un grupo de gente dirigiéndose al norte, justo donde se espera reencontrarse con él. Un final abierto que da pie al retorno del personaje a futuro.

Al respecto, los showrunners Angela Kang y Scott M. Gimple declararon que se necesitaba que su partida significara el climax del capítulo a fin de establecer el traspaso al universo TWD, en una entrevista a Insider.

The Walking Dead suspende rodaje por coronavirus

“Las botas son una parte icónica de la vestimenta de Rick. En el momento de la explosión del puente, serían inmediatamente reconocibles por Michonne, así que así es como llegamos a tener esta primera pista”, explicaron.

¿De qué trata The walking dead?

Tras un apocalipsis zombie, un grupo de supervivientes, dirigidos por el policía Rick Grimes, recorre los Estados Unidos para ponerse a salvo. Aunque el atractivo principal de la serie sea la catástrofe, la narración se centra más en las relaciones entre los personajes, su evolución y comportamiento en las situaciones críticas.