La serie postapocalíptica The Walking Dead (TWD) se despidió de una de sus figuras más representativas, pues la actriz Danai Gurira decidió abandonar, un año atrás, la serie que le dio la fama internacional.

En ese sentido, el último domingo 22 de marzo la ficción estrenó el capítulo What we become 13x10, el cual sirvió de despedida para Michonne y dónde se nos dejó en claro que cualquiera cosa puede pasar en TWD.

SPOILER DE THE WALKING DEAD 13X10

En el inicio del episodio, Michonne y Virgil llegan a la isla de Bloodsworth, donde ella espera encontrar armas para luchar contra los Susurradores.

Pero todo cambia cuando se da cuenta que Virgil comienza a postergar la supuesta entrega para, en cuanto tiene ocasión, encerrarla en una jaula. En el lugar se encuentra con tres personas que le dicen a Michonne que el hombre enloqueció tras la muerte de su familia.

Tras ser drogada, el personaje de Danai Gurira empieza a alucinar y ve una vida en la que no salva a Andrea ni se une al grupo de Rick, sino que termina siendo aliada de Negan. Con la consciencia recuperada, la superviviente ataca a Virgil, libera a los otros secuestrados y obliga al villano a decirle dónde hay suministros que puedan serle de ayuda.

Mientras caminan, Michonne ve las botas de Rick. Furiosa, exige a Virgil saber dónde las encontró, por lo que el sujeto decide llevarla hasta un barco malogrado. La joven halla una imagen suya y de Judith, lo que da a entender que Rick sigue vivo.

¿Michone murió?

Tras arreglar el barco e iniciar un viaje junto a los tres prisioneros de Virgil, Michone llama a Judith y le dice que Rick al parecer sigue con vida. La joven anima a Michonne a ir en su búsqueda y ella le hace caso. En su caminata ve a un grupo de gente dirigiéndose al norte. Justo el lugar en el que espera reencontrarse con Rick.

Con este final para Michonne, The Walking Dead dejó abierta la posibilidad de que la sobreviviente vuelva, sobre todo para las tres películas que protagonizará Rick Grimes (Andrew Lincoln). Por el momento Danai Gurira no ha confirmado su participación en estas historias.