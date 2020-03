Rick y Morty es uno de los cartoons más influyentes de los últimos tiempos. La serie animada de Netflix se caracteriza por su irreverente sentido del humor y las aventuras donde los viajes en el tiempo nunca faltan.

Su impacto en la cultura popular es tan grande que no hay persona que no haya oído hablar del programa, por lo que sus creadores pensaron que una recomendación suya para prevenir la propagación del coronavirus sería de mucha ayuda para sus miles de seguidores alrededor del mundo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la página oficial de Rick y Morty compartió un nuevo vídeo promocional utilizando el monólogo “get your shit together”, uno de los clips más populares del show ahora con un nuevo propósito.

Actualmente, la serie se encuentra en su cuarta temporada, cuya primera mitad se estrenó en noviembre del año pasado, pero la continuación aún no tiene una fecha de estreno confirmada.

Si bien los fans están impacientes por los últimos capítulos, no es la primera vez que esperan un largo tiempo para ver nuevo contenido de Rick y Morty. Como se recuerda, entre el final de la tercera entrega y el inicio de la cuarta pasaron nada menos que dos años.

¿De qué trata Rick y Morty?

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco, Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos, Morty y Summer.