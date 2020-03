Will Smith, protagonista de la cinta Soy leyenda, admitió sentirse responsable por la desinformación que causa la película en medio de la crisis del coronavirus.

En una entrevista para el programa Red Talk Table, Smith habló sobre el COVID-19 y aprovechó el espacio para enviar un mensaje a la población.

“Quise hacer esto porque en 2007 hice Soy leyenda y me siento responsable de mucha información errónea. El público todavía la ama, pero hay muchas inconsistencias en esa película”, afirmó el actor en la entrevista.

“Mientras me preparaba para Soy leyenda, mi personaje era virólogo, tuve la oportunidad de ir a los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos) y desarrollé una comprensión básica de virus y patógenos virales, eso realmente cambió mi vida y forma de ver el mundo, lo que quería era que tuviéramos ahora la oportunidad de pasar por lo básico y luego traer a los expertos”, comentó.

Smith indicó que la pandemia del coronavirus y su avance es totalmente diferente a como se muestra la enfermedad en la película e indicó que lo mejor es escuchar a los expertos.

“Aunque parezca divertido comparar lo real con la ficción, la pandemia que vive el mundo actualmente es un problema serio”, finalizó el conocido intérprete.

Soy Leyenda - sinopsis

Robert Neville (Will Smith) es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en vampiros y todos ansían beber su sangre. Esta pesadilla empezó hace tres años: Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de un terrible virus creado por el hombre.

Él ha sobrevivido porque es inmune al virus, lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza.