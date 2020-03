Nadie pensó que Robert Downey Jr., luego de su sacrificio para salvar a la humanidad en Avengers: Endgame, podría estar vinculado a otra gran historia de superhéroes que no sea de la mano de Ironman y Marvel.

Sin embargo, según información del medio especializado We Got This Covered, Warner Bros. ya tiene conocimiento de la tarifa que maneja el actor y se encuentra evaluando ofrecerle una cuantiosa suma de dinero para que pase a formar parte de las filas en el Universo Extendido de DC.

Si bien se espera un cameo de Downey Jr. en Black Widow, la película que inaugurará la fase 4 del MCU, ya antes se ha descartado el regreso de Ironman a otra producción de ‘la casa de las ideas’ debido a sus altas pretensiones económicas. Sin embargo, luego del fracaso que significó Dolittle, el actor habría accedido a bajar su precio.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, Warner Bros. habría puesto su atención en esto y estarían próximos a hacerle llegar a Robert Downey Jr. una oferta para que se integre al universo de DC.

A pesar de que no hay un número exacto, se supo que ronda la cifra que ganaba la estrella de cine en sus últimas películas en Marvel: solo por Avengers: Endgame, el actor firmó un contrato de $20 millones y más lo que obtuvo por comisión por la taquilla del filme, terminó embolsándose un total de $75 millones, según un reportaje de Forbes.

Mira aquí el tráiler de Dolittle:

Este acercamiento aumentaría los rumores sobre las intenciones de WB de que el famoso actor interprete una versión más adulta de Hal Jordan en un posible reboot de Linterna Verde. No obstante, el proyecto no ha sido confirmado, por lo que lo único cierto por ahora es el interés de la compañía en sumar a sus filas al popular ‘Tony Stark’.

¿Quién interpreta a Ironman?

Robert John Downey Jr. (Nueva York, 4 de abril de 1965) es un actor, productor y cantante estadounidense, ganador de dos Globos de Oro y un BAFTA.