The Batman es la película de Warner Bros más esperada por parte de los fans de DC Comics. Debido a las altas expectativas, el equipo detrás de la producción enfrenta la presión de renovar totalmente al Hombre Murciélago, quien ya tuvo diversas apariciones en la pantalla grande.

Para esto, el director Matt Reeves sacará provecho al corte detectivesco del personaje, un aspecto que ciertamente no fue explotado en las anteriores adaptaciones. Además, el elenco está conformado por jóvenes promesas de la industria cinematográfica como Robert Pattinson en el papel de superhéroe y Zoe Kravitz dando vida a Catwoman.

Si bien el rol de Batman es uno de los más codiciados en Hollywood, el de Selina Kyle también ha contado con grandes intérpretes a lo largo de los años. Una de las actrices que postuló fue Eiza González, quien reveló que fue desgarrador no conseguir el papel.

“Es imposible no hacerse ilusiones, especialmente cuando llegas tan lejos. Es desgarrador, siempre es difícil. Tienes que imaginarte en el papel para ver el rol. No puedes tener un pie adentro y un pie afuera”, declaró en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Imágenes de posible Catwoman aparecen en Twitter. Créditos: Composición

La artista mexicana explicó que está pasando por el desamor. “Te enamoras, pasas por todas las etapas y nunca se solidifica realmente. Por lo tanto, es este proceso el que nunca tiene cierre. Simplemente desaparece. Así que se siente como una relación que no resultó en nada”, finalizó.