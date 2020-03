Star Wars tiene uno de los universos más vastos de la ciencia ficción. La primera entrega Una nueva esperanza se estrenó hace 43 años, pero la franquicia ha demostrado que aún tiene muchas historias que contar gracias a The mandalorian.

La serie live action se ganó el respaldo de los fans por mantener la esencia de la trilogía original, a diferencia de las últimas películas. Tras la finalización de la primera temporada, los seguidores están contando los días para que su continuación llegue a Disney Plus.

Al mismo tiempo, se está especulando qué cineastas estarán detrás la pantalla, pero por el momento solo uno ha sido confirmado: Robert Rodriguez, conocido por Machete, Grindhouse y Alita.

La noticia fue dada en exclusiva por el portal especializado Slash Film. En su reporte, afirma que el director se hará cargo de al menos un episodio y no se descarta que repita la labor.

La calidad está asegurada

Otro de los cineastas rumoreados para encargarse de algunos capítulos fue James Mangold, conocido por Logan. Sin embargo, el mismo artista negó todo posibilidad de participar en la serie.

¿De qué trata The Mandalorian?

La historia está ubicada cinco años después de los sucesos ocurridos en The return of the jedi y nos cuenta la historia de Mando, un cazarrecompensas que tiene como misión acabar con Baby Yoda, a quien termina protegiendo.