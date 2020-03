Un homenaje más que merecido. Los fanáticos de Star Wars podrán tener ciertas diferencias sobre aspectos de la trama o los personajes, pero todos concuerdan en lo importante que fue la Princesa Leia para la saga.

Disney planeaba dedicarle una película de su nueva trilogía (episodios VII, VIII y IX) a cada uno de los protagonistas de las antiguas entregas. Así, Han Solo sería reconocido en The Force Awakens, Luke Skywalker en The Last Jedi y Leia Organa en The Rise of Skywalker. Sin embargo, esto cambió con la repentina muerte de Carrie Fisher en 2016.

La última película de Star Wars debía ser la que rindiera homenaje a la amplia trayectoria de la princesa jedi, pero el deceso de la actriz que la interpretó por más de treinta años obligó a la producción a utilizar tomas pregrabadas en las que se evidencien su papel como líder de la Resistencia.

Meses después del lanzamiento oficial de la cinta, Lucasfilm por fin pudo hacerle un homenaje a Leia en el que se destaca el rol protagónico que tuvo durante toda la saga a través de un video de su microserie animada Star Wars: Galaxy of Adventures.

Star Wars: Galaxy of Adventures es una producción orientada a niños que vuelve a contar los momentos clave de la franquicia de Star Wars de forma animada y corta. Si bien el viaje galáctico de la Princesa Leia ha terminado, su legado seguirá vigente en la historia del cine.