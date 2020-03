La realidad es tan compleja y abrumadora que el cine se nutre de ella para crear asombrosas historias. Las películas de terror no son la excepción y muchas se han inspirado en casos reales para introducirnos en escalofriantes universos.

Es así que hemos seleccionado una lista de largometrajes para que organicen una maratón de miedo en estos días de aislamiento. Todas estas cintas están basadas en hechos verídicos y además puedes verlas en Netflix.

Terror en Amityville

La historia tuvo lugar en 1974, luego de que la policía recibiera una llamada para acudir al mencionado domicilio y dentro encontró que Ronald De Feo Jr. había asesinado a sus padres y hermanos con una escopeta. Un año más tarde, la familia Lutz se muda a esa vivienda y es víctima de sucesos paranormales.

Zodiaco

Este escalofriante drama relata los crímenes de un psicópata en San Francisco, a finales de los años 60, el cual además se divertía dejando pistas en el periódico local. El dibujante Robert Graysmith recibía las cartas en las que el asesino narra sus fechorías y se empeña en averiguar de quién se trata.

Masacre en Texas

Por desgracia, esta sangrienta película también está basada en una brutal historia ocurrida en ese estado norteamericano. Ed Gein fue un hombre que saqueaba tumbas para obtener huesos y pieles con los que confeccionaba muebles e incluso ropa.

Tiburón

Además de convertirse en uno de los blockbuster más famosos de la historia, la película Tiburón está inspirada en hechos acontecidos en 1916, cuando un grupo de bañistas desaparecieron en las costas de Nueva York. Tiempo después, un pescador atrapó un gran tiburón y en su estómago encontraron restos de cuerpos humanos.

La cura siniestra

Después de viajar a un lugar remoto en los Alpes suizos, un corredor de bolsa de Wall Street desvela los terribles secretos de un misterioso spa donde los huéspedes nunca se van.

Pesadilla en la calle Elm

Esta cinta está inspirada en el clásico de 1984 Pesadilla en la calle del infierno. Wes Craven, el escritor y director, se basó en una serie de pesadillas que tuvo cuando era joven, en las que un hombre atacaba a un grupo de adolescentes en su sueño.

Los extraños

Bryan Bertino, director de esta película que se publicitó como ‘basada en hechos reales’, explicó que tomó como inspiración los crímenes cometidos por Charles Manson a finales de la década de los 60, así como el libro de su vida Helter Skelter: The true story of the Manson murders, de Vincent Bugliosi y Curt Gentry.