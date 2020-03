Marvel y Robert Downey Jr. habrían llegado a un acuerdo para el retorno de Tony Stark

Dos compañías, un actor. Si bien se conoció que Robert Downey Jr. estaría por firmar un contrato con Warner Bros. para integrar el Universo Extendido de DC por un exorbitante monto de dinero, el popular ‘Tony Stark’ no estaría listo para abandonar la armadura de Ironman.

Si bien la icónica escena donde Stark se sacrifica para derrotar a Thanos y salvar a la humanidad marcó oficialmente la muerte de Ironman en el MCU, Robert Downey Jr. tendría ya un acuerdo con Marvel para seguir interpretando al líder de los Avengers, según información del medio especializado We Got This Covered.

Debido a su popularidad, la estrella de cine manejaba una tarifa muy alta, lo que habría entorpecido las negociaciones previas con ‘la casa de las ideas’ para una nueva participación del ‘hombre de hierro’. Sin embargo, tras el fracaso de Dolittle, el actor habría reducido su precio.

De acuerdo con la fuente del medio, esta situación está siendo aprovechada por DC y Marvel. Ambas compañías quieren contar con los servicios de Robert Downey Jr.: mientras la primera prepara una propuesta formal, la segunda parecería ya tener un acuerdo con el artista.

ironman

Se especula que la producción de ‘la casa de las ideas’ que protagonizaría la estrella sería Ironheart, el show de televisión que introduciría una nueva heroína al MCU: la joven Riri Williams, una adolescente afroamericana prodigio que construye su propia armadura de Ironman.

En los cómics, Williams cuenta con la ayuda de un servicio con inteligencia artificial de Tony Stark, lo que significaría el retorno del actor a las producciones de Marvel. Asimismo, es posible que Pepper Potts también aparezca en la serie, debido a la condición de Robert Downey Jr. de que si él regresa, Gwyneth Paltrow también.