La Rosa de Guadalupe suspende grabaciones y no hará episodio sobre el coronavirus

En medio de la contingencia desatada por el aumento de casos del coronavirus COVID-19 en México, la serie producida por Televisa, La Rosa de Guadalupe, suspenderá sus grabaciones, según dio a conocer la producción de Miguel Ángel Herros.

Asimismo, detallaron que los trabajos de filmación serán retomados a finales de abril, una vez haya terminado la Jornada de Sana Distancia, como prevención ante el COVID-19. Por lo tanto, la exitosa serie mexicana dejará de estrenar capítulos nuevos desde el lunes 30 de marzo.

No obstante, pese a que los seguidores del programa y el público de las redes sociales han especulado al respecto, confirmaron que no habrá un capítulo de La Rosa de Guadalupe con la temática del coronavirus. De momento, por lo menos, no se tiene previsto.

Mientras dure el aislamiento y la suspensión de actividades por el COVID-19, el famoso melodrama repetirá algunos de sus episodios más conocidos, con las temáticas más actuales de la sociedad mexicana, hasta el viernes 8 de mayo.

La Rosa de Guadalupe es una serie que refleja problemas de la sociedad mexicana. (Foto: Las Estrellas)

Entre estos, se encuentran ‘Al amor nunca se renuncia’, ‘Un corazón diferente’, ‘Un doble perdón’, ‘Quien te ama de verdad’, ‘Con distinta alma’, ‘Llenita de amor’, ‘Un fantasma en mi pasado’, ‘Escuadrón mamá’, etcétera.

Según informó Las Estrellas, tanto el equipo técnico como el elenco de actores volverán a trabajar en los nuevos capítulos entre el 20 de abril y el 1 de mayo, de modo que estos puedan estrenarse en la segunda semana de dicho mes.

La Rosa de Guadalupe lleva más de 12 años en el aire, y se transmite de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, en Las Estrellas.