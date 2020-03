El éxito que significó Joker para Warner Bros. y DC rebasó cualquier expectativa de las compañías. A pesar de contar con un presupuesto relativamente moderado, la película logró recaudar más de mil millones de dólares alrededor del mundo, convirtiéndose en la cinta con clasificación R más taquillera de todos los tiempos.

A pesar de que Todd Philips, director del filme que tiene a Joaquin Phoenix en el papel protagónico, se ha negado en anteriores oportunidades a realizar una secuela de Joker, la posibilidad de generar más ingresos para WB haría que reconsidere su decisión.

Si bien se trata aún de nada más que un rumor, algunos medios especializados reportan que Joker 2 se encontraría en sus fases más tempranas de desarrollo. Hasta que la noticia de su producción sea confirmada, un usuario de YouTube ha adelantado cómo se vería el tráiler de la cinta.

Mira aquí el tráiler de Joker 2 creado por fanáticos:

El canal StryderHD acopló partes de la película original con tomas de otros papeles de Phoenix. En el teaser se pueden encontrar también secuencias de We Own the Night y The Master.

La composición del video nos muestra a Arthur Fleck y su lento descenso hacia la locura. Al final, la cámara presenta aquella escena de Joker en que un Bruce Wayne niño yace parado junto a sus padres asesinados en un callejón para después pasar a una imagen del nuevo Batman encarnado por Robert Pattinson.