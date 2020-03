Este sábado 21 de marzo de 2020 inicia La Purga, según la fecha que se puede ver en una escena de la exitosa película de terror del año 2013 y que, hasta el momento, ha tenido dos secuelas y una precuela. Para este año, se ha previsto el estreno la quinta entrega de la saga.

La saga de La Purga se ambienta en un futuro distópico en el que, cada año, durante un periodo de 12 horas, es legal cometer todo tipo de crímenes, incluyendo el asesinato. El periodo inicia a las 7 de la noche del 21 de marzo y finaliza a las 7 a.m. del día siguiente.

PUEDES VER Train to Busan y otras 5 películas coreanas de terror que que no te dejarán dormir [VIDEO]

A lo largo de la noche, además de estar permitido que se cometan todos los delitos conocidos, todos los servicios públicos, como policía, bomberos y hospitales permanecen cerrados. En la cinta, se dice que esta purga funciona como catarsis para la población, pero en realidad es un método artificial de control demográfico, en el que eliminan a las personas más pobres.

Cientos de usuarios de las redes sociales se mostraron asustados y sorprendidos al notar la coincidencia de las fechas, ya que en la película, la purga inicia precisamente el 21 de marzo de 2020. La efemérides fue celebrada con memes y bromas de parte de los internautas.

Estrenada el 8 de noviembre de 2013, La Purga obtuvo una taquilla de 90 millones de dólares y estrenó dos secuelas: The Purge: Anarchy, The Purge: Election Year y la precuela The First Purge. En julio de 2019, Universal Studios anunció que la quinta entrega de la exitosa franquicia llegaría el próximo 10 de julio.