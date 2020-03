El sueño que no podrá cumplir. Daniel Craig admitió que quería interpretar a Superman o Spider-Man, pero no había pensado en James Bond. El actor brindó aquella declaración durante una entrevista a la revista Saga.

Como muchos fanáticos de Bond saben, Craig tendrá su última actuación como el 007 en la película No Time to Die. Pero, en el período previo a la película, el actor ha revelado algunas detalles sobre el personaje que más ha disfrutado.

También admitió que uno de sus sueños fue ponerse en la piel de dos de los superhéroes más importantes y conocidos de la industria del cómic.

"La gente siempre me dice: ‘Debes haber soñado con interpretar a James Bond cuando eras niño’. La respuesta es no. Nunca lo hice, soñé con ser todo tipo de otras cosas: Superman, Spider-Man, el Hombre Invisible, incluso un buen vaquero anticuado. Pero Bond no tanto, lo que parece irónico ahora, ya que he tenido la suerte de conseguir uno de los mejores papeles en el cine. No hay inconveniente en interpretar a Bond”.

Sin tiempo para morir será la última de Daniel Craig | Fuente: difusión

James Bond: No Time to Die retrasa su estreno por el coronavirus

MGM decidió retrasar la semana pasada el estreno de la última película de James Bond a noviembre, debido a la expansión del coronavirus.

“Los productores de MGM, Universal y Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron hoy que, después de una cuidadosa consideración y una evaluación exhaustiva del mercado teatral mundial, el lanzamiento de No Time to Die se pospondrá hasta noviembre de 2020”, se lee en parte del comunicado oficial publicado en Twitter el 4 de marzo.

En cuanto a Craig, está será su última película como el agente 007, así lo confirmó en una entrevista para Entertainment Weekly.

“Esto es todo. Eso es todo, se acabó. Por mi parte, estoy increíblemente feliz de haber tenido la oportunidad de volver y hacer otra. Porque esta película, quién sabe lo que la gente va a pensar de ella, todos, simplemente lo pusimos todo e hicimos lo mejor que pudimos. Se siente así, sé que suena simplista, pero lo hicimos”, declaró emocionado el actor.