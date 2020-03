Marvel ha detenido indefinidamente todas sus producciones debido al brote mundial de COVID-19

No es ningún misterio que el progresivo avance del COVID-19 está afectando a la industria cinematográfica. Ante las medidas de prevención adoptadas por distintos Gobiernos en todo el mundo, muchas producciones han visto alteradas sus calendarios de filmación y de lanzamiento.

Ahora, Marvel ha anunciado, a través de un correo electrónico, a todos sus trabajadores que, el plan de posponer un mes la reanudación de los trabajos de producción de las series y películas que venían trabajando, ya no es factible.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Marvel Studios les hizo llegar la comunicación a sus trabajadores vía e-mail, donde también les anunciaron su despido.

La fuente de WGTC resumió los puntos más destacados del correo enviado por el estudio cinematográfico. En primer lugar, todas las producciones activas de la plataforma de streaming Disney Plus se retrasarán indefinidamente. Esta medida afecta a las películas y series The Falcon y The Winter Soldier, WandaVision y Loki.

Además, el e-mail deja claro que desde ‘la casa de las ideas’ “ya no creen que una suspensión de 4 semanas sea realista”. Las acciones reiniciarán cuando “el entorno de salud global lo permita”. Entretanto, los trabajadores de Marvel perderán su condición de empleados en cada uno de sus proyectos a partir del 3 de abril.

Asimismo, se entiende que la decisión afecta también a películas en fase de producción como Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings. Esto generaría un efecto en cadena que podría perjudicar el cronograma de otras cintas como Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, Spider-Man 3 y Thor: Love and Thunder.

Si bien Marvel hizo hincapié en que la suspensión de sus actividades será por un periodo indefinido, se espera que la compañía pueda volver a abrir sus puertas en el mes de mayo.