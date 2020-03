Chris Hemsworth y el increíble nuevo papel que tendría en el DCEU

El interés de DC por igualar su Universo Extendido con el Universo Cinematográfico de Marvel es cada vez más evidente, no solo por las ambiciosas producciones que se encuentra preparando, sino también por las alternativas de protagonistas que se evalúan.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Warner Bros. intentará convencer al actor Chris Hemsworth para que interprete el papel principal de una de sus siguientes películas.

WGTC había adelantado a inicios de la semana que el estudio cinematográfico quería contar con los servicios de los ‘tres Chrises’ de Marvel, en referencia a Hemsworth, Pratt y Evans, actores que comparten el mismo nombre.

Sin embargo, las fuentes del medio aseguran que Warner Bros. ha puesto toda su atención en el popular ‘Thor’. Ya antes habían vinculado a Hemsworth con el DCEU, luego de que se esparciera el rumor de que podría interpretar a Alan Scott de Linterna Verde.

Mira aquí el tráiler de Thor: Ragnarok:

Ahora, el interés de WB en la estrella de cine ha dado un repentino giro. Según WGTC, Chris Hemsworth podría dar vida a Ted Tork en una futura cinta de Blue Beetle, superhéroe de DC. Si bien el nombre del actor no es el único de los que manejan en el estudio, hay una clara inclinación por arrebatarle a Marvel alguna de sus estrellas.

Robert Downey Jr. también podría unirse al DCEU

De acuerdo con las fuentes de WGTC, Warner Bros. habría puesto su atención en la nueva tarifa que cobra Robert Downey Jr. y estarían próximos a hacerle llegar una oferta para que se integre al universo de DC. A pesar de que no hay un número exacto, se supo que ronda la cifra que ganaba la estrella de cine en sus últimas películas en Marvel.

Este acercamiento aumentaría los rumores sobre las intenciones de WB de que el famoso actor interprete una versión más adulta de Hal Jordan en un posible reboot de Linterna Verde.