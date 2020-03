No hay duda que la película Aquaman, dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, hizo que uno de los superhéroes más burlados se viera genial.

La interpretación de Momoa como Arthur Curry fue elogiada y la millonaria taquilla que recaudó la cinta lo demuestra. Sin embargo, Warner Bros ya está buscando un reemplazo para él.

Según informa la página web We Got This Covered, el estudio tiene grandes planes para el universo submarino que han establecido.

A pesar que Momoa seguirá con el papel en Aquaman 2 y Aquaman 3, cuando la tercera película concluya, Arthur finalmente habrá tomado el trono de Atlantis y será coronado como su rey a tiempo completo.

Estas responsabilidades reales harán que no pueda continuar con sus deberes superheróicos como Aquaman, por lo que pasará el manto a un nuevo personaje.

Dicho personaje será una versión DCEU de Kaldur de la serie animada Young Justice. En esa serie, él es el hijo de Black Manta, aunque luego se pasa al bando de Aquaman como su protegido y finalmente lidera el equipo de jóvenes héroes.

Si las películas siguen esta trayectoria, podríamos ver a Momoa permanecer en la franquicia más allá de Aquaman 3, aunque en un papel secundario.

Aquaman 2 está oficialmente en el desarrollo y su fecha de estreno está programada para diciembre de 2022. Si la franquicia continúa con el éxito de la primera parte podríamos ver Aquaman 3 en 2025.

En ese momento, Momoa tendrá casi una década con el papel, por lo que es comprensible que quiera pasar a otros proyectos.