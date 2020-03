Una de las series de televisión más icónicas de Batman es sin duda Batman Beyond. La historia del ‘Caballero de la noche’ en una versión futurista de Gotham hizo que muchos seguidores la recuerden con estima.

Por eso, cuando comenzaron los rumores de que DC estaba planeando realizar un live-action de la serie animada, los fanáticos del ‘hombre murciélago’ estallaron en júbilo. Ahora, según el medio especializado We Got This Covered, la producción ya se encuentra evaluando el posible reparto y algunos nombres han salido a la luz.

Si bien ya se conocía que el favorito para interpretar a Batman era Michael Keaton, fuentes de WGTC revelaron al medio quién toma fuerza en la carrera por encarnar al Joker.

Aunque todavía se trata de una producción en sus primeras fases de desarrollo, Warner Bros. contempla a la estrella de True Blood, Alexander Skarsgård, para hacer el papel del criminal más carismático de DC.

Mira aquí el tráiler de Batman Beyond:

Estas especulaciones se dan en medio de la incertidumbre por quién dará vida al Joker en la The Batman, la película de Mat Reeves protagonizada por Robert Pattinson. Tras lograr ganar el Oscar a ‘Mejor actor’, muchos fanáticos esperan que Joaquin Phoenix pueda repetir su actuación en esta nueva cinta. Sin embargo, otra parte del fandom de DC consideran que Willem Dafoe reúne las cualidades para lucharle el puesto.

Con una posible participación de Skarsgård como Joker en Batman Beyond, corren las apuestas. ¿Será también el elegido para interpretar al Guasón en la última película del ‘Caballero de la noche’?