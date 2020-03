El ex líder de Nirvana, Kurt Cobain, es una de las figuras más emblemáticas del rock que delineó a toda una generación de jóvenes que crecieron con sus canciones, verdaderos himnos coreados a inicios de los años 90.

A día de hoy, la banda grunge mantiene su lugar como una de las más grandes agrupaciones en la historia del género y no hay quien no haya escuchado “Smells Like Teen Spirit” al menos una vez en su vida.

Cabe resaltar que Nirvana no es ajena al cine, donde fue retratada y homenajeada en más de una ocasión. En cuanto a un futuro biopic sobre la banda, el actor de Breaking Bad, Aaron Paul, reveló que le gustaría interpretar al vocalista en una película biográfica.

“Cuando me mudé a Los Ángeles por primera vez, pensé bastante en Kurt Cobain y en lo que sucedió. Me encanta Nirvana. ‘Smells Like Teen Spirit’ fue uno de los primeros discos que compré con mi propio dinero, así que pensé que podría ser interesante poder interpretar al cantante”, fueron sus palabras en una entrevista con NME.

No cabe duda que Nirvana no pierde vigencia, luego de romper un nuevo récord al superar los mil millones de visitas en su canal oficial de YouTube. De los éxitos lanzados en los años 90, solo la popular banda Guns N’ Roses ha logrado superar estas cifras.

La canción por la que la banda alcanzó este reconocimiento es su reconocido tema “Smells Like Teen Spirit”, video que fue publicado el 16 de junio del 2009.