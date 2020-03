Wonder Woman 1984: película será estrenada en cines y no por streaming

Los fanáticos de la popular película se sintieron aterrorizados cuando se anunció que Warner Bros, compañía a cargo de la cinta, consideraba estrenar Wonder Woman 1984 directamente en un servicio de streaming debido a la cuarentena que se vive en diferentes países por el coronavirus.

El reporte de The Wrap decía que el presidente de la franquicia, Toby Emmerich, contemplaba la posibilidad de que la secuela de la Mujer Maravilla llegara directamente mediante el servicio de streaming.

El rumor no sonaba muy descabellado teniendo en cuenta que Universal apresuró la llegada de Bloodshot, Emma, El Hombre Invisible y The Hunt al streaming, y canceló el estreno en cines de Trolls World Tour. Sin embargo, el caso de Wonder Woman 1984 dejaba muchas dudas por los detalles deslizados, empezando por la fecha de estreno que mencionaban, 5 de junio.

En ese sentido, la empresa decidió acabar con las noticias falsas y le confirmó a IndieWire que la nueva película del DC Extended Universe (DCEU) llegará cines como estaba planeado, y por el momento no se ha anunciado ningún retraso en la fecha de estreno, así que podemos estar tranquilos y esperar con confianza de que veremos a la princesa amazona en acción en los próximos meses.