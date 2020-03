Las leyendas del mañana es una de las series de televisión más atractivas para los fanáticos de los cómics y la ciencia ficción. Su variedad de personajes fantásticos y las aventuras en torno a los viajes en el tiempo han sido las principales razones del éxito del show, la cual actualmente cuenta con cinco temporadas.

Desde su estreno en 2016, muchos héroes y villanos han compartido escena, pero pocos se han mantenido vigentes por tanto tiempo como Brandon Routh, quien da vida a Átomo. Sin embargo, el último episodio Romeo v Juliet: dawn of justness significó la despedida definitiva del actor.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje se despedida que emocionó a los fans. “Ha sido un viaje increíble con varias alegrías inesperadas en el camino [...]. Gracias especialmente a mi familia Legends, equipo de rodaje, personal de oficina, escritores y elenco”, fueron sus palabras.

Tras esto, agradeció personalmente a la audiencia que los recibió con los brazos abiertos. “Somos un espectáculo para aquellos que están de acuerdo con aceptar los defectos de los demás, porque están trabajando para aceptar los suyos [...]. Esperemos mostrar un mundo donde puedan existir muchos tipos diferentes de personas”, finalizó.

Brandon Routh dejó en claro que no quiso abandonar Legends of tomorrow por voluntad propia, pero los guionistas no tenían más planes para el futuro de su personaje en la serie. En cuanto al último capítulo donde apareció, expresó su frustración con su trama de despedida señalando que “no se manejó bien”.

¿De qué trata Legends of tomorrow?

Después de haber visto el futuro, el viajero del tiempo Rip Hunter tratará desesperadamente de evitarlo logrando la tarea de reunir a un dispar grupo de héroes y villanos para enfrentar una amenaza imparable, en la que no solo la seguridad del planeta está en juego, sino el tiempo mismo.