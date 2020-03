El éxito de Élite le ha permitido a sus protagonistas conocer la fama y obtener el reconocimiento de la audiencia. Siendo una de las series más populares de Netflix, al parecer todos sus secretos y anécdotas todavía no han sido contadas.

En ese sentido, Itzan Escamilla, quien le da vida a Samuel, conversó con el portal Sensacine y reveló algunos detalles del proceso de construcción de su personaje y qué pensó la producción antes del estreno de la primera temporada de Élite.

“Samuel no deja de luchar por la Justicia, pero también sabe cuándo detenerse porque no tiene caso seguir actuando cuando los problemas que tiene encima son mucho más grandes que él. Es un tipo que sabe tirar la toalla, pero no como un perdedor, sino como una forma de salir adelante, de encontrar paz", explicó el actor al portal especializado.

El secreto detrás de Élite

Pero si bien Itzan Escamilla es consiente de la fama que tiene Élite entre los televidentes, el actor reveló que ningún integrante del elenco tenía idea, tiempo atrás, que la producción de Netflix se convertiría en un fenómeno mundial. Incluso cuando los creadores les hicieron saber que trabajan en una ‘mega producción’.

“Recuerdo que estábamos en los ensayos de la primera temporada, llevábamos un mes encerrados practicando y los creadores nos dijeron: ‘¿Están preparados para que esto sea un fenómeno en todo el mundo?’. Todos nos quedamos muy nerviosos, no podíamos creer que todo lo que pasara fuera tan surrealista. Teníamos miedo de que nos sacaran de la serie porque se nos hacía increíble estar ahí", explicó.

Élite temporada 3 ya está disponible en Netflix y más de un fan, luego de ver el tráiler, solo esperaba saber una cosa: ¿quién mató a Polo? La serie es protagonizada por Danna Paola, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Álvaro Rico, Mina El Hammani, Georgina Amorós, Claudia Salas, Omar Ayuso y Arón Piper.