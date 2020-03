En medio del periodo de cuarentena, cualquier excusa es buena para no salir a la calle y quedarse en casa. Por eso, muchos usuarios de Internet y las plataformas de streaming han empezado a buscar recomendaciones de qué películas o series ver a modo de maratón.

Afortunadamente, el Instituto de Cine Británico y la galardonada actriz Tilda Swinton, reconocida por sus papeles en We need to talk about Kevin y Michael Clayton, compartieron a la revista Sight & Sound una lista de filmes que consideran imprescindibles.

Se trata de una maratón de películas con la firma de Swinton, dentro de las que destacan Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, Viaje a Italia y Tokyo Story. Aquí te dejamos la lista completa y algunas palabras que la estrella de cine agregó en su recomendación sobre cada una de las cintas para el medio especializado:

1. I was Born, but...

“Hermosa obra maestra silenciosa de Ozu sobre la infancia, la hermandad y el aprendizaje sobre cómo negociar con los padres y aprender las reglas del juego”.

2. Viaje a Italia

"George Sanders e Ingrid Bergman atrapados en un paisaje de alienación, uno del otro, desde el sur de Italia: un estudio sobre inarticulación, soledad y anhelo, basado en una radiante creencia en los milagros.

3. La bella y la bestia

“El resplandeciente cuento de hadas de Cocteau. Imágenes que nunca olvidarás. Los brazos del candelabro, la belleza trascendente de Jean Marais, la perla de una gota de rocío sobre una rosa. Magia pura”.

4. M, el vampiro de Düsseldorf

“La primera película sonora de Fritz Lang. El cine-templo expresionista alemán. Peter Lorre como asesino de niños en Berlín, 1931. Una persecución. Una captura. Tal vez el thriller psicológico original: nos implica a todos. Sin piedad, duro e inolvidablemente sabio”.

5. Medea

“Por el toque monumental, bárbaro y visionario de Pasolini, por el paisaje salvaje e intemporal de Capadocia, por los trajes primitivos deslumbrantes de Piero Tosi, por el perfil de Maria Callas. Una película inspirada en Eurípides que parece haber sido excavada dentro de una tumba antigua, rodada en 1968”.

6. My Childhood / My Ain Folk / My Way Home

“La obra maestra que es la trilogía autobiográfica de Bill Douglas: un verdadero tesoro cultural escocés”.

7. El extraño del lago

“Verano exquisitamente atmosférico. Chicos buscando chicos y el idilio del abandono. Un estudio deslumbrante en tensión perversa, el romance del peligro y el verdadero anhelo erótico”.

8. Tokyo Story

"Posiblemente el trabajo más famoso de Ozu. Magistral. El viaje final de los padres ancianos a cada uno de sus hijos adultos a su vez. La angustia de la desconexión generacional y la ineludible ternura de los lazos familiares, la comodidad del ritual humano y el giro inevitable de la Gran Rueda. Profundamente en movimiento.

9. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives

“Ganador de la Palma de Oro sobre fantasmas y espíritus de monos en la jungla tailandesa. Cine lento en su forma más inmersiva, lateral y resonante. Es posible creer que soñaste las películas de Apichatpong después de verlas... ciertamente te llevan a un lugar donde nunca has estado en esta tierra”.