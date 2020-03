Actualmente se vive una panorama de tensión a nivel mundial a causa del coronavirus COVID-19. Gobiernos de varios países de América y otros continentes han decretado cuarentena para millones de ciudadanos y de esta forma poder contener la propagación de la pandemia.

Así se declaró el aislamiento social, una medida que ha obligado a muchas personas a permanecer en sus casas. Ello ha generado que opten por distintas actividades en sus hogares, entre ellas disfrutar de la películas y series mediante las plataformas de streaming.

Por ello, Movistar plus, Amazon, Acorn TV o Qubit ofrecen planes de suscripción gratuitos por un tiempo limitado, mientras que Directv y Cablevisión Flow liberaron algunos de los canales premium para todos sus clientes. A continuación, te brindaremos más detalles sobre los servicios de la plataforma, según la información de Infobae.

Directv resolvió que a partir del miércoles 18 de marzo se abrieran sin costo adicional y de manera gradual hasta 91 canales de diversos géneros cinematográficos. De este modo, al menos los usuarios de Argentina sumarán a su programación hasta 55 canales comunes y 36 canales HD. Entre ellos, figuran los canales Europa Europa; Antena 3, donde se pueden ver muchas series españolas; TNT Series; AXN HD; Atres Series; ESPN3; BBC; y CNN internacional.

Así también, por un tiempo límite existe la posibilidad de acceder a plataformas en forma gratuita. Este es el caso de Movistar Play, que permite tener la aplicación gratis durante 3 meses y, a su vez, brinda acceso a contenidos originales de Amazon Prime Video. Series como Hunters, con Al Pacino; o The Boys, son algunas de muchas opciones.

Asimismo, en Movistar Play resulta imperdible Vida Perfecta, una serie sobre tres amigas que tiene un planteo muy interesante sobre las mujeres en esta época; o Vergüenza, la comedia española llena situaciones embarazosas de un matrimonio que no tiene filtro, que tiene como protagonista a la hija del actor Héctor Alterio, Malena.

En tanto, la plataforma argentina Qubit ofrece una suscripción gratuita por 30 días y cuenta en su catálogo con más de 1000 títulos. Entre sus opciones podrás encontrar clásicos de Hollywood como La princesa que quería vivir, o films clásicos de Alfred Hitchcock, como Los pájaros.

Seguro para algunos usuarios se le hará difícil estar en sus casa y por ello es bueno poder contar con varias opciones, sobre todo cuando se trata de una familia con varios miembros. Para ello, la plataforma Acorn TV ofrece lo mejor de la televisión británica por 7 días. Es una app donde puedes maratonear series exclusivas como por ejemplo: Patrick Melrose y Girlfriends.

Por su parte, los clientes de Cablevisión, Flow y HD tendrán acceso a las siete señales de FOX que contiene a series como This is Us, Homeland o The Walking Dead. Asimismo, informaron desde Telecom que en los próximos días los usuarios de Cablevisión podrán acceder a Flow de manera gratuita, descargándose la app en cualquier dispositivo. Con esta opción podrán acceder a la televisión en vivo y a las 13 000 horas de contenido a demanda, que incluye series, películas, documentales, recitales, torneos de Esports, etcétera.