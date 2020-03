Tras la muerte de Vision en Avengers: infinity war, uno de los artistas gráficos de la saga reveló una forma diferente sobre el descenso del personaje. Recordemos que la cinta de 2018 le da fin a la pareja de Scarlet Witch, por lo que en Endgame, el superhéroe ya no aparece. Sin embargo, volvería para la serie de Disney plus, WandaVision, aunque los fans no se explican cómo será posible.

Algunas teorías difundidas en redes sociales, explican que Shuri, hermana de Black Panther, hizo una copia exacta de la mente y alma del androide cuando intentaba sacarle la gema del infinito.

Sobre el otro tipo de muerte, Ryan Meinerding de Marvel Studios, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje sobre su creación. “Aquí hay un diseño de Vision del final de Avengers: infinity war”, declaró el artista.

En las imágenes se puede ver al superhéroe sin su gema en la frente y con un aspecto de sorpresa ante tal acontecimiento, lo que da mucho más impacto de la escena original de la película de Marvel.

Por otro lado, Paul Bettanny, quien le dio vida a Vision, expresó acerca de su regreso en la serie de Disney plus en una reciente entrevista según el medio Cinemascomics. “Sí, he vuelto a WandaVision… Soy un gran admirador de Kevin Feige, se ha arriesgado tanto con el programa y el concepto de este. Está bellamente escrito por su equipo de escritores, y es una locura”.

El artista también comentó sobre el contenido del programa y qué le pareció. “Quiero decir que está tan fuera de lugar y loco, las elecciones que están haciendo. Y los fans no tendrán que esperar mucho más. Tendrán una idea mucho más intensa muy, muy pronto, de cómo se verá y se sentirá”, finalizó el actor.

Para muchos, Avengers: infinity war fue una de las mejores películas del UCM, hecho que Endgame no pudo superar a pesar de ser la conclusión de la batalla contra el poderoso Thanos.