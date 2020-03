El lanzamiento de Star Wars: the rise of Kylo Ren #4, escrito por Charles Soule y el artista Will Sliney, revela cómo Ben Solo se transformó en Kylo Ren con su sable de luz en forma de cru. Gracias al portal IGN Latinoamérica, podemos realizar un desglose de cómo el joven y prometedor Jedi se convierte en un terrible villano de la saga.

Antes de continuar la lectura, debemos advertir que habrá varios spoilers, así que no nos responsabilizamos si continúas. Para ponernos en contexto, recordemos que después de la confrontación entre Ben y Luke Skywalker la academia Jedi fue destruida dejando al Maestro Jedi enterrado en escombros.

Ben huyó con Snoke y recibió instrucciones de unirse a los Caballeros de Ren, pero su líder le dice a Ben que debe matar como parte de su iniciación, y debe ser una buena muerte. Un grupo de tres Jedi restantes persiguen a Ben para devolverlo al Lado de la Luz, pero cuando Ben accidentalmente mata a uno de ellos, los dos últimos Jedi deciden que ahora es su misión derribarlo.

A medida que caen, el odio de Ben comienza a manifestarse como algo más profundo y vemos escenas de varios usuarios de la Fuerza alrededor de la galaxia que sienten su caída final al Lado Oscuro. Snoke y el Emperador alientan las acciones autodestructivas de Ben y parecen hablar con una sola voz, mostrando cómo son uno mismo, como aprendimos en The Rise of Skywalker.

Star Wars: The rise of Kilo Ren

Posteriormente, se inicia la lucha entre Ben y Ren, y cuando los dos combatientes llegan al suelo, Ben hunde su sable en Ren, lo mata y finalmente entrega una “buena muerte”. Ahora que Ben abraza el lado oscuro, se vuelve hacia Voe, toma el sable láser rojo de Ren y la mata.

Lo que vemos después es a los Caballeros de Ren inclinándose ante su nuevo líder, en ese momento Ben enciende su nuevo sable; la crepitante espada de energía roja sobrecalienta la empuñadura y este le instala dos respiraderos laterales que forman una cruz, creando así el icónico sable de luz.