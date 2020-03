Debido a la expansión del coronavirus, muchas personas deben quedarse en sus casas para prevenir algún contagio y que esto pueda llegar a situaciones más difíciles para la humanidad.

Por tal motivo, las plataformas de streaming, entre ellas Netflix, son centros principales de entretenimiento para todos aquellos que quieran disfrutar de su tiempo libre viendo algún título del servicio de video online.

Sin embargo, si algunos no son muy amantes de las series largas y prefieren ver programas más concretos, una gran alternativa es sin duda Drácula, que en solo tres episodios mostrará una historia bastante peculiar y llena de misterios, cuyo protagonista se diferencia de las otras versiones de vampiros que se conocen hasta ahora.

También llegó Esta mierda me supera, encabezada por Sophia Lillis y que le dará vida a una adolescente que explorará acerca de las complicaciones de ser una adolescente, los problemas familiares y el descubrimiento de su sexualidad.

Tuca y Bertie

Número de capítulos: 10

Duración de cada episodio: 25 minutos

Esta mierda me supera

Número de capítulos: 7

Duración de cada episodio: 28 minutos

I think you should leave with Tim Robinson

Número de capítulos: 6

Duración de cada episodio: 18 minutos

La maldición de Hill House

Número de capítulos: 10

Duración de cada episodio: 42-71 minutos

Drácula

Número de capítulos: 3

Duración de cada episodio: 91 minutos

Maniac

Número de capítulos: 10

Duración de cada episodio: 40 minutos

Marianne

Número de capítulos: 8

Duración de cada episodio: 40-45 minutos