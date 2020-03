Wonder Woman 1984 se estrenaría por HBO MAX antes que en cines por coronavirus

La secuela de Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins, es una de las producciones más anticipadas de la temporada, dado que expandirá aún más la mitología de la Mujer Maravilla y ofrecerá una aventura fuera de serie. Sin embargo, la pandemia de coronavirus alrededor del mundo ha obligado el cierre de las salas de cine y, en consecuencia, el retraso de la película.

La cinta tenía como objetivo igualar o superar el éxito de su predecesora, la cual conquistó la taquilla y la crítica gracias al rol protagónico de Gal Gadot y un corte family friendly que la diferenció de Batman v Superman y Man of Steel. Ahora, las ganancias de Wonder Woman 1984 están el peligro, por lo que Warner Bros tendría un insólito plan para no postergar más su estreno.

De acuerdo al medio especializado The Wrap, los más altos ejecutivos del estudio están considerando seriamente estrenar el filme vía streaming antes que en cines, a través de la plataforma HBO MAX. La medida solo se llevaría a cabo si la crítica situación a raíz del COVID-19 no mejorase para cuando se acerque su fecha de lanzamiento prevista.

Si bien esta estrategia sería beneficiosa para el servicio por la creciente cantidad de suscriptores y la cuarentena, la decisión aún no ha sido aprobada, puesto que no resultaría rentable para la compañía teniendo en cuenta el alto presupuesto de la película.

Wonder Woman presenta su armadura para su nueva película. Fuente: Entertainment Weekly

Originalmente, la cinta tenía programado su estreno para el próximo 5 de junio de 2020. Warner Bros tendrá que confiar que para cuando Wonder Woman 1984 llegue a las salas de cines, la concurrencia de las mismas no se vea afectada por el miedo de las personas a contagiarse aún en esas fechas.

¿De qué tratará Wonder Woman 1984?

En esta nueva aventura ambientada en los años 80, Wonder Woman deberá enfrentar a Cheetah, una villana clásica interpretada por Kristen Wiig. En la película también veremos a Pedro Pascal como Max Lord, a Robin Wright como Antíope y Chris Pine como Steve Trevor, quien se creía muerto en la primera entrega.