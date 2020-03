‘Thor: Love and Thunder’ llegaría con una nueva alineación de los Avengers

La franquicia de Thor experimentó una transformación cuando Taika Waititi decidió dirigir la entrega subtitulada Ragnarok. Antes de aquella película no hubo muchas personas que nombrasen al hijo de Odín como su Avenger favorito.

Por tal motivo, existen miles de personas que esperan con ansias la nueva cinta del Dios del Trueno, que también estará dirigida por Waititi y que abordará el arco de She Thor, personaje interpretado por Natalie Portman.

Portman no será la única estrella en estar en la cinta, ya que hace unos días se confirmó que Christian Bale interpretará a un desconocido villano que será el antagonista de Thor: Love and Thunder.

Las noticias sobre la cinta no cesan. El último informe publicado por la página web We Got This Covered indicó que en la tercera parte de la saga se hará presente una nueva alineación de Los Vengadores.

Llamados los New Avengers, el equipo estará conformado por She Thor, Valkyrie, Korg y Meik, y dos de los integrantes de los Guardianes de la Galaxia, Rocket Racoon y Groot, además de Kid Loki y Beta Ray Bil.

Si esta información es cierta, este sería el nuevo equipo de Avengers que estará en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que serán la reserva de los Vengadores principales.

Aunque para muchos sea una alineación extraña, se cree que esta varíe de acuerdo a como avanza la historia en la nueva fase del UCM y que se agreguen nuevos personajes, que más adelante integren el equipo original de Avengers.