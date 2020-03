Parasite: director ganador del Oscar quiere realizar un musical diferente

El reconocimiento de Parasite como mejor película en la última edición de los premios Oscar significó un momento histórico no solo en la historia de la ceremonia, sino también en la industria cinematográfica. Ahora, el cine surcoreano está de moda y no hay cinéfilo que no este atento a la próxima obra del director Bong Joon-ho.

Si bien el cineasta confesó estar exhausto a causa de la campaña previa a los premios de la Academia, también adelantó que tiene en mente dirigir un musical diferente al resto.

“Uno en el que los personajes empiecen a cantar y entonces piense ‘¡Oh Dios mío!, joder con esto, es demasiado cursi’ y de repente se detienen", explicó el entusiasmado artista a la revista Empire.

En cuanto a por qué está decidido a llevar a cabo una obra distinta y alejarse a todo lo visto antes, tomó como ejemplo a Cantando bajo la lluvia, un musical que catalogó como extraordinario. "Sin embargo, cuando lo veo, me siento muy avergonzado y empiezo a sonrojarme. Así que tendría que ser… diferente“, sentenció.

Siguientes proyectos de Bong Joon-Ho. Créditos: Composición

Ciertamente, el género está construido sobre una base de reglas que poco a poco se han convertido en tópicos. A lo largo de los años, pocos largometrajes se han atrevido a cambiar la esencia, como Dancer in the dark de Lars Von Trier. Ahora, solo queda esperar cómo Bong Joon-ho sorprenderá nuevamente a sus fans.

Por el momento, está trabajando en colaboración con HBO en la serie americana de Parasite, lo que permitirá ampliar al coreano sus historias e ideas originales.