Netflix 2020: La casa de papel 4 y todo los títulos que llegan en abril [VIDEO]

Cada vez falta menos para la inminente guerra del streaming. Ante la llegada de Disney Plus, Netflix está ampliando y renovando su variado catálogo cada mes, con el objetivo de consolidar su lugar como la plataforma líder del mercado.

Uno de los títulos más esperados es la cuarta parte de La casa de papel. En cuanto a la sección de animes, a diferencia de otros meses que presentaron las aclamadas obras de Hayao Miyazaki, abril no tendrá muchos títulos nuevos que presumir. Por el momento solo la segunda temporada de Hi score girl fue anunciada.

A continuación, te mostramos la lista completa de todas las series, películas y todas las novedades que llegan al servicio el próximo mes.

SERIES

Nailed it! (temporada 4) - 1 de abril

Sunderland 'til I die (temporada 2) - 1 de abril

La casa de papel (temporada 4) - 3 de abril

Terrace house: Tokyo (temporada 3) - 6 al 9 de abril

Outer banks - 14 al 16 de abril

Fary: hexagone (temporada 2) - 14 al 16 de abril

Fauda (temporada 3) - 14 al 16 de abril

#blackAF - 17 de abril

Earth and blood (La terre et le sang) - 17 de abril

Cooked with cannabis - 20 de abril

The midnight gospel - 20 de abril

Too hot to handle - 17 de abril

Middleditch & Schwartz: dream job - 21 de abril

Middleditch & Schwartz: Law school magic - 21 de abril

Middleditch & Schwartz: parking lot wedding - 21 de abril

Absurd planet - 22 de abril

Win the wilderness - 22 de abril

The house of flowers (temporada 3) - 23 al 27 de abril

After life (temporada 2) - 23 al 27 de abril

The last kingdom (temporada 4) - 23 al 27 de abril

Never have I ever - 23 al 27 de abril

Extracurricular - 29 de abril

Nadiya’s time to eat - 29 de abril

Summertime - 29 de abril

Drifting dragons - 30 de abril

The victims’ game - 30 de abril

PELÍCULAS

Coffee & Kareem - 3 de abril

Money heist: the phenomenon - 3 de abril

Brews brothers - 10 de abril

La vie scolaire - 10 de abril

Love wedding repeat - 10 de abril

The main event - 10 de abril

Tigertail - 10 de abril

Betonrausch - 17 de abril

Legado en los huesos - 17 de abril

Sergio - 17 de abril

El silencio del pantano - 22 de abril

The plagues of Breslau - 22 de abril

Dangerous lies - 30 de abril

The forest of love: deep cut - 30 de abril

Rich in love (Ricos de amor) - 30 de abril

DOCUMENTALES

How to fix a drug scandal - 1 de abril

LA Originals - 10 de abril

The innocence files - 14 al 16 de abril

Circus of books - 22 de abril

The Willoughbys - 22 de abril

Extraction - 23 al 27 de abril

A secret love - 29 de abril

Murder to mercy: the Cyntoia Brown story - 29 de abril

INFANTILES

StarBeam - 3 de abril

The big show show - 6 al 9 de abril

The last kids on earth: book 2 - 17 de abril

Hello ninja (temporada 2) - 23 al 27 de abril

STUDIO GHIBLI - ANIMES

Hi score girl (temporada 2) - 6 al 9 de abril