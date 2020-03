El avance del COVID-19 ha obligado al Gobierno peruano a decretar diversas medidas para evitar su propagación. Entre el aislamiento social obligatorio y el toque de queda, los peruanos tienen la obligación de quedarse en sus domicilios y no salir a las calles a menos que sea estrictamente necesario.

Para pasar el tiempo, muchos usuarios han empezado a armar listas de películas y series para ver mientras cumplen el periodo de cuarentena. Las maratones se han vuelto muy populares en estos días y Netflix ha sabido aprovechar esta oportunidad.

Dentro del catálogo de nuevos ingresos para el mes de abril publicado por el gigante de streaming, se encuentran algunas cintas de terror ideales que los amantes de este género podrán disfrutar en casa.

Killer Klowns from Outer Space

Estrenada en 1988 y dirigida por los hermanos Stephen, Edward y Charles Chiodo, este clásico de horror gira en torno a unos despiadados alienígenas con apariencia de payasos. Según información del medio especializado We Got This Covered, la llegada de esta cinta a los servicios de Netflix confirmaría la sospecha de un acuerdo para grabar una secuela del filme original.

The Killing of a Sacred Deer

Martín, un prestigioso cirujano que vive con su esposa y sus dos hijos, entabla amistad con un adolescente sin padre, a quien decide proteger y tutelar. Sin embargo, el joven va poco a poco arrastrando la vida de Martín hacia el precipicio. Este drama psicológico de Yorgos Lanthimos fue estrenado en 2017 y ganó el premio al ‘Mejor guion’ del Festival de Cannes.

The Plagues of Breslau

Un cruel asesino serial se encuentra decidido a recrear una plaga del siglo XVII. La película es tan gráfica que incluso The Guardian la ha calificado como “90 minutos salpicados de sangre”. Esta cinta de Patrick Vega llegará a la plataforma el 22 de abril.