Ya es conocido que Marvel Comics está apoyando la inclusión con sus diferentes personajes dentro de sus producciones, buscando así la equidad ante los problemas de discriminación presentes en la sociedad.

Esta vez se daría a conocer la nueva versión de la historieta New warriors o Nuevos guerreros, el cual incluirá a miembros originales como Night Thrasher, Firestar, Rage, Speedball, Namorita y Silhouette, quienes se harán cargo de guiar a la nueva generación de héroes.

La obra está a cargo de Daniel Kibblesmith e ilustrado por Luciano Vecchio, y aunque la noticia es buena para muchos, otros no pudieron evitar notar a los dos nuevos integrantes del comic, Snowflake y Safespace, cuyos nombres son traducidos al español como Copo de nieve y Espacio seguro, considerados como despectivos por algunos fans.

Snowflake y Safespace. Créditos: Luciano Vecchio

Los seguidores aluden a que las identidades de los personajes son demasiado sensibles. Sin embargo, en Twitter no dejan de cuestionar la identidad de Snowflake, que es determinado como no binario, término que explica a una persona que no se siente como hombre o mujer. El guionista de la historia considera que esta medida es una forma de frenar el odio de las personas.

PUEDES VER: Goku da un firme mensaje a todos su fans sobre el coronavirus

En cuanto a los otros personajes, Screetime tendrá como característica principal su obsesión por los memes, y su cerebro será capaz de conectarlo a internet. Y en el caso de B-Negative, es un muchacho vampiro, quien está expuesto a la sangre de Morbius desde su niñez.