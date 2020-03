A pesar de que decenas de producciones cinematográficas siguen siendo suspendidas debido al avance del COVID-19 alrededor del mundo, los fanáticos de Marvel siguen a la expectativa de nuevos detalles sobre las próximas películas que ‘la casa de las ideas’ viene preparando para los próximos años.

Ahora, el medio especializado Cosmic Book News ha informado sobre una filtración que dirigiría los reflectores hacia Thor: Love and Thunder, la siguiente entrega de la saga del dios asgardiano.

El nuevo proyecto del cineasta Taika Waititi se centrará en la historia de Mighty Thor. Si bien se sabe que Natalie Portman dará vida a Jane Foster, una especulación que giraba en torno a la producción de la cinta de Disney se habría confirmado.

Según informó la fuente, Finn Wolfhard, el protagonista de la exitosa serie de Netflix Stranger Things habría sido elegido para interpretar a Kid Loki.

A pesar de que la información que toma el reporte proviene de una filtración en 4Chan, otro medio especializado como We Got This Covered ya había adelantado previamente que la producción de Thor: Love and Thunder venía siguiendo a Wolfhard para incluirlo en la cinta.

Se especula que Loki joven será introducido en la serie spin-off que prepara Disney para su nueva plataforma de streaming Disney Plus.

Taika Waititi y Chris Hemsworth en el set de Thor 3

La cuarta película de la saga de Thor tiene como fecha de lanzamiento el 5 de noviembre de 2021. Si bien Disney anunció su decisión de posponer el estreno de Black Widow, el filme que da por iniciado la fase 4 del UCM, es poco probable que altere el calendario de las demás producciones.