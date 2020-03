Élite 3: Danna Paola ya no continuaría en la cuarta temporada [VIDEO]

Luego del final de la exitosa serie Élite, los creadores del programa confirmaron su continuación con una cuarta y quinta entrega, que contará con la presencia de nuevos integrantes en el elenco, poniéndose en duda si algunos actores de la anterior temporada estarán presentes.

Aunque no hay nada seguro respecto a la noticia, la actriz que le da vida a Lucrecia Montesinos, Danna Paola, publicó en su cuenta oficial de Instagram un conmovedor mensaje en el que supuestamente se despide de su personaje.

“Lucrecia, qué suerte que hayas llegado, que fortuna compartir costillas y sombras, desde esas noches frías de enero soñando despierta para salir a cazar al amanecer, hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no, y aquí estamos. Queen of drama y la puta ama”, compartió la actriz.

Junto a sus palabras, Danna Paola subió algunas imágenes de ella leyendo un diario y otras donde sale su personaje en algunas escenas de Élite 3, como la popular Lu.

La tercera temporada de la serie de Netflix despejó muchas dudas sobre la muerte de Polo y sobre los conflictos amorosos entre los personajes. Sin embargo, nuevos retos llegarían para los estudiantes de Las Encinas, que los harán enfrentarse emocionalmente.

Además de la incorporación de nuevos personajes para Élite 4, cuyos papeles se conocerán a lo largo de los meses y con las actualizaciones de los productores.