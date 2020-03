DC: Natalie Portman enfrentaría a Gal Gadot en Wonder Woman 3 [VIDEO]

¿Cambia de vereda? Warner Brothers estaría apuntando a que la actriz Natalie Portman pase a formar parte de las filas del DCEU e interprete a la villana de Wonder Woman 3, según un informe del medio especializado We Got This Covered.

Portman, quien ha sido anunciada por Marvel para tener un papel crucial en la película ‘Thor: Love and Thunder’ al encarnar a Mighty Thor, podría dar el salto y convertirse en la estrella que dé vida a Circe, la próxima enemiga de Gal Gadot en una siguiente cinta de la Mujer Maravilla.

Si bien Wonder Woman 1984 está aún por estrenarse, el rodaje terminó hace dos años, lo que acercaría la posibilidad de que Warner Bros. se encuentre trabajando ya en la siguiente entrega de la saga de la princesa amazona.

De acuerdo con el reporte de WGTC, Circe sería la antagonista de la próxima película en la que Gal Gadot interpretará a la portadora del Lazo de la verdad. Dentro de las opciones que maneja el estudio cinematográfico para dar vida a la hechicera resalta Natalie Portman, ganadora del Oscar a ‘Mejor actriz’ por su papel en Black Swan.

Mira aquí el tráiler de Wonder Woman 1984:

A lo largo de los años, la representación de Circe ha cambiado en los cómics. Sin embargo, su inspiración en la mitología griega hace que mantenga una esencia apegada a las antiguas leyendas: una bruja malvada e inmortal de una bella extraordinaria.

WGTC sostiene que, por el momento, Portman es una opción de muchas en la lista que maneja Warner Bros. Es posible que el acuerdo con Marvel para estar bajo las órdenes de Taika Waititi en Thor 4 puedan complicar las negociaciones.