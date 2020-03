Redacción fama

La pandemia del coronavirus que afecta al mundo entero ha llegado hasta las figuras del espectáculo. Además de Tom Hanks e Idris Elba, desde España se suma a la lista de infectados la actriz Itziar Ituño, quien encarna a la inspectora ‘Raquel Murillo’ en la serie de Netflix La casa de papel.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 45 años dio a conocer que tras sentir malestares y someterse a la prueba de rigor dio positivo al Covid-19.

“Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas, fiebre y tos seca, y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy contagioso y peligroso para la gente que está débil”, comentó Ituño.

“Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, continuó en la red social.

Ituño también mencionó que lo mejor para ayudar y proteger no solo a nosotros mismos, sino también a los demás, era resguardarse en casa y no salir si no era necesario.

“Es tiempo de solidaridad y generosidad. De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuídense mucho”, señaló.

De inmediato sus seguidores le desearon pronta recuperación. “Tú puedes con todo, fuerza”, “Que te recuperes pronto”, fueron algunos de los textos que se pueden leer en la publicación.

Sobre la serie, considerada una de las más populares de la plataforma de streaming, recientemente se reveló la fecha de estreno de su cuarta temporada para el 3 de abril.

La serie vuelve para resolver varias incógnitas como Nairobi (Alba Flores), que se debate entre la vida y la muerte, lo que pasará con la relación entre Río (Miguel Herrán) y Tokio (Úrsula Corbero), quien es realmente la inspectora Alicia Serrano (Najwa Nimri), entre otras. Pero principalmente el personaje de Ituño tendrá un rol fundamental, pues deberá decidir entre ponerse del lado de la justicia o proteger a la banda de ladrones liderada por ‘El Profesor’ aún a pesar de poner en riesgo a su propia familia.