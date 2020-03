El Episodio VIII de la saga de Star Wars es una de las películas más controvertidas de la historia, no solo por tomar una serie de decisiones que molestaron a la mitad del fandom, sino también por ir en contra de lo que el mismo director había creado en The force awakens.

Tanto esta película como The rise of Skywalker han contribuido a generarle una mala reputación a Disney como encargada de las nuevas producciones de Star Wars desde la obtención de sus derechos en 2012.

A pesar de las críticas, los fanáticos han valorado a The last Jedi como uno de los episodios más divertidos de la franquicia. Muchos recuerdan la escena eliminada en la que Finn, Rose y DJ suben en un ascensor junto a un stormtrooper interpretado por Tom Hardy. La secuencia fue tan graciosa, que el director sintió que estuvo fuera de lugar, eliminándola del corte final.

Durante este tenso encuentro, el stormtrooper reconoce a Finn y felicita su ascenso de conserje a oficial. Lo que hace aún más divertida la escena es el hecho de que Hardy habla con un acento sureño y golpea a Finn en la espalda.

Aparentemente, el director consideró que este tipo de ligereza comprometería la subtrama de la infiltración del Supremacía, razón por la cual finalmente decidió cortarla.

Mira aquí el tráiler de Star Wars: The Last Jedi:

Si bien el cameo del actor no puede verse en la película, los fanáticos aún pueden ver la escena eliminada en el lanzamiento de Star Wars: The Last Jedi en su versión extendida.