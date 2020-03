Una medida que se estaba haciendo esperar era la que finalmente tomaron hoy Disney y Marvel. Black Widow, la cinta que da inicio a la fase 4 del UCM, suspendió su fecha de estreno indefinidamente debido a la creciente expansión del coronavirus en el planeta.

Ahora bien, los fanáticos de Marvel han tratado de encontrarle un lado positivo al asunto: la existencia de Disney Plus, el catálogo en línea de Disney, facilitaría el estreno mundial de Black Widow sin tener que comprometer la salud de los espectadores.

El virus se está extendiendo rápidamente por todo Estados Unidos, los funcionarios de salud están pidiendo restricciones sociales. En consecuencia, grandes éxitos de taquilla como A Quiet Place II, No Time to Die y Peter Rabbit 2, han retrasado su fecha de lanzamiento, incluyendo la última película de Scarlett Johansson como ‘la Viuda Negra’.

Todavía en un panorama incierto, los seguidores de ‘la casa de las ideas’ están solicitando mediante las redes sociales que Disney libere la película mediante su nueva plataforma de streaming.

Mira aquí el tráiler final de Black Widow:

Aunque suene descabellada, la petición no estaría tan lejos de ser posible. El gigante del entretenimiento ya ha demostrado su voluntad de apoyar la causa de detener el avance de la pandemia de COVID-19 al lanzar la edición local de The Rise of Skywalker antes de lo planeado.

Además, podría ser una gran oportunidad de marketing para Disney Plus, especialmente ahora que se recomienda a las personas que se queden en casa.